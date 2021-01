Jacek Borkowski martwi się o syna. "W świat wychodzi człowiek trochę niedouczony"

O egzamin dojrzałości syna martwi się Jacek Borkowski, który w rozmowie z magazynem "Fakt" powiedział, co sądzi o redukcji materiału do matury. Powiedział również, jak jego zdaniem epidemia koronawirusa wpływa na uczniów, a on sam martwi się o swojego syna, Jacka .

Jacek Borkowski: "W świat wychodzi człowiek trochę niedouczony"

- [...] W tym roku zdaje maturę. W zasadzie on z tych trzech lat w szkole był półtora roku. Sam jestem za tym, żeby nie puszczać dzieci, zwłaszcza młodzieży, teraz do szkół, bo zwiększa się możliwość zarażenia się - stwierdził 61-latek. - Cokolwiek byśmy nie mówili, w świat wychodzi człowiek trochę niedouczony - dodał.

Gwiazdor "Klanu" i "Na dobre i na złe" powiedział także, co sądzi o okrojeniu podstawy programowej do matury. - Jeżeli wychodząc z liceum, młody człowiek nie ma w programie "Nie-Boskiej Komedii", to zaczynam mieć trochę wątpliwości - przyznał. Jacek Borkowski martwi się nie tylko o to. Przeraża go fakt, że jego synowi brakuje kontaktów między rówieśnikami. - No i te straty natury socjologicznej, bo brak jest kontaktów między młodzieżą. Tak patrzę i mówię "cholera, Jacek będzie uboższy i o tego typu relacje" - wyznał aktor.