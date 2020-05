Jacek Borkowski o byciu dziadkiem: "Średnio mi to wychodzi"

Borkowski, który skończył 61 l., powiedział w rozmowie z portalem Pomponik, że dzięki nastoletnim dzieciom czuje się jak czterdziestolatek. Ale aktor ma też starszą córkę, 37-letnią Karolinę, która ma 6-letniego syna. Borkowski jednak mówi, że nie czuje się dziadkiem: - Czasami trudno mi być ojcem dorastających dzieci i jednocześnie dziadkiem. Powiem szczerze, że to "dziadkowanie" średnio mi wychodzi. Nie umiem jakoś obudzić w sobie uczuć związanych z posiadaniem wnuków. Na razie jest mi to kompletnie obce. Mało tego, nie potrafię nawet dopuścić do siebie myśli, że jestem dziadkiem. A jestem już od prawie sześciu lat.

- Teraz nie mam do tego głowy. Madzia niebawem idzie do liceum, Jacek za rok przystępuje do matury. Ale nie odżegnuję się od związków. Nie zamierzam zamknąć się w domu i spędzić starości przed telewizorem. Chciałbym się związać z kobietą, która zostanie moim towarzyszem na dłużej, która będzie z tego samego świata, co ja. Bo jak zejdą się dwa różne światy, nic dobrego z tego nie wyjdzie, niestety. I wiem, co mówię...