Jacek Dehnel o Kaziku Staszewskim: "człowiek, który wie, gdzie stoją konfitury i zawsze się ustawia frontem do słoika"

Teraz Jacek Dehnel , pisarz, tłumacz i malarz zarzuca Staszewskiemu, że jego głos sprzeciwu wyrażony w tym utworze jest prawdziwą woltą wobec jego dotychczasowej postawy. Gdy trwały protesty przeciwko łamaniu demokracji przez rządzącą partię i przejmowanie wolnych sądów, Kazik miał utrzymywać, że nie widzi, by jego wolność byłą ograniczana.

Dehnel cytuje dawny wywiad artysty: "Nie czuję, żeby moja wolność była zagrożona, żeby zagrożona była demokracja, podstawowe swobody, więc dlaczego miałbym się angażować. W moje życie PiS nie ingeruje bardziej, niż ingerowała Platforma, tu się nic nie zmieniło. Zdecydowanie nie mam poczucia, by ktoś likwidował wolne sądy, by nie było już w Polsce sprawiedliwości. Dajmy im spróbować. Ja nie opiewam sukcesów dobrej zmiany, ale naprawdę nie widzę, by sytuacja była dużo gorsza niż za poprzedniej władzy".