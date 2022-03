Jacek Kawalec chce się pojednać z Cugowskim? O próby skłócenia z legendą obwinia media

- Niedawno widziałem krótki wywiad z panem Cugowskim, w którym zaapelował, by dać muzykom Budki Suflera szansę i poczekać na płytę, a dopiero później oceniać reaktywację zespołu. To bardzo miłe. Ja w dalszym ciągu potwierdzam, że mam wobec niego, jako artysty, ogromny szacunek. To, co zrobił z Budką, jest wspaniałe. I mam nadzieję, że to, czego dokona jeszcze solowo, również takie będzie.