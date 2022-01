Jacek Kawalec nowym wokalistą Budki Suflera. Zdradził nam, kiedy zacznie koncertować z zespołem

Zaczęło się od... zespołu Skaldowie. Wiosną 2020 roku miała się odbyć jubileuszowa trasa tej grupy, która nie doszła do skutku z powodu lockdownu. Ale w fundacji "Gotowi do działania" powstał pomysł, żeby nagrać kilka piosenek tej formacji. Przygotowaliśmy cztery utwory, nagrywane zdalnie w lockdownowej izolacji. Można ich było potem posłuchać w internecie. Trafiły do Tomasza Zaliszewskiego, perkusisty i menedżera Budki Suflera. Śpiewałem m.in. bardzo trudny utwór "Nie widzę ciebie w swych marzeniach". Mam wrażenie, że to właśnie on mógł skłonić Tomka do refleksji, że "skoro ten facet poradził sobie z takim wyzwaniem, to może pasuje nam do obrazka". A Budka szukała wtedy wokalisty. Tomek zadzwonił, spotkaliśmy się - rozmawialiśmy zresztą w lokalu nieopodal Sali Kongresowej, gdzie pierwszy raz w życiu widziałem Budkę na żywo.