Jacek Kopczyński ma nową partnerkę. "Tak, jesteśmy razem"

Jacek Kopczyński i Patrycja Markowska byli w związku przez 15 lat. Choć przechodzili wzloty i upadki, walczyli o to, by być razem ze względu na 14-letniego syna. Poszli nawet na terapię dla par. Gdy jednak i to nie pomogło, przyszła pora na rozstanie. Pierwsze informacje o ich rozstaniu pojawiły się we wrześniu ubiegłego roku. Para oficjalnie nie potwierdziła tych doniesień, więc wszyscy liczyli na to, że to chwilowy kryzys.