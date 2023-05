Jacek Kopczyński pokazał dorosłego syna. Podobny do taty?

Jacek Kopczyński doczekał się Maksa ze swoją pierwszą żoną, która nie jest osobą publiczną. Aktor jeszcze przed rozwodem zapałał uczuciem do Patrycji Markowskiej, ale wokalistka była stanowcza i nie chciała się pakować w taki związek. - To był dla mnie dramat. Długo walczyłam z tym uczuciem, nie potrafiłam zaakceptować tego, że jest żonatym facetem, nawet jeśli nie mieszkał już z żoną. Nie dałam mu nawet numeru telefonu do siebie - mówiła po latach w "Gali".