Ma 11 mln obserwatorów. Dowiedzieli się, jak sprzedawała narkotyki

Aktorka przyznała, że zdarzyły się jej sytuacje, w których musiała ścigać kogoś z nożem za to, że nie zapłacił jej 700 dolarów za narkotyki czy takie, w których niebezpieczni klienci przystawiali jej broń do głowy. - To był mój sposób na to, by przeżyć. Ale sprawił, że wielokrotnie byłam w niebezpieczeństwie i że skrzywdzono wiele ludzi - mówi.