Jada Pinkett Smith przyznała się do romansu. Opowiedziała o nim w obecności męża

Jada Pinkett i Will Smith spotkali się przed kamerami, by opowiedzieć o ostatnich rewelacjach krążących w mediach na temat ich związku. Jak zawsze, byli do bólu szczerzy.

Jada Pinkett Smith i Will Smith to para nietuzinkowa. Tak można określić ją w największym skrócie. Są małżeństwem z imponującym, ponad dwudziestoletnim stażem, w dodatku na ogół uchodzącym za wspierające się i dobrane. Nietypowe, nawet jak na Hollywood, podejście małżonków do związku jest takie, że oboje otwarcie mówią o swoich wzlotach, upadkach i kryzysach. Uprzedzają prasę plotkarską sami wykładając kawę na ławę. Szczególnie skora do prywatnych wyznań jest żona aktora.

Jada Pinkett jest znana m.in. z internetowego talk show, "Red Table Talk" i uchodzi właśnie za jedną z najszczerszych i najbardziej bezpośrednich gwiazd biorących w nim udział. Mimo, a może właśnie dlatego, że jest jego prowadzącą. Aktorka nie ma oporów, by opowiadać o swojej pikantnej przeszłości. W jednym z odcinków wyznała, że była uzależniona od seksu, w innym zaś zdradziła, że w młodości miała trójkąt. Może nie byłoby to aż tak szokujące, gdyby nie fakt, że… siedziała obok niej 18-letnia córka Willow.

Will Smith: "Jada i ja śmiejemy się, że wydamy książkę radości kiepskiego rodzicielstwa"

Smith wyznała kiedyś, że nie obca jej była zdrada. Nie chodziło jednak o to, że była nieszczęśliwa z Williem. "Chodziło o mnie, nie o mojego męża". On sam ponoć nie pozostał jej dłużny. Wyznała, że publiczne mówienie o ich wyjątkowo otwartym podejściu do małżeństwa jest elementem pracy nad związkiem.

- Wiedziałam, że nie jestem stworzona do tradycyjnego małżeństwa. Nawet samo słowo "żona" jest dla mnie jak złota klatka. Już przed ślubem myślałam "to mnie zabije" i o mało co tak się nie stało! Dlatego chciałam się tym podzielić, bo widzę, że są ludzie, którzy zmagają się z tym, co my. Zdecydowaliśmy się mówić o tym publicznie i to jest część naszego procesu terapii – mówiła gospodyni "Red Table Talk".

Najnowszym wyznaniem aktorki jest… przyznanie do romansu z przyjacielem. Smith wyjawiła, że zdradziła męża z muzykiem Augustem Alsiną. Przyznała, że przyjaźń przerodziła się w zdecydowanie bliższą relację około czterech lata temu, kiedy jej małżeństwo przechodziło "wyjątkowo trudny czas i właściwie żyli osobno". Dziś jednak razem z mężem zaprzecza rewelacjom muzyka, jakoby Will miał mu dać błogosławieństwo na związek z Jadą. I to właśnie ostatnie wyznanie muzyka skłoniło małżeństwo do zabrania głosu.

East News August Alsina

Aktorka przyznała w obecności męża, że związek z piosenkarzem, poznanym zresztą dzięki synowi, był delikatnie mówiąc, błędem. Odniosła się także do rzekomego "pozwolenia męża na romans". – Jedyną osobą, która mogła wyrazić zgodę, byłam ja sama – wyznała. Dodała jednak, że z muzykiem łączyła ją chęć "uzdrowienia duszy". Oboje szukali kogoś, kto pomoże zaleczyć emocjonalne rany.

- Cierpiałam, byłam załamana. Ale na tym etapie związku zrozumiałam zdecydowanie, że nie możesz znaleźć szczęścia poza sobą samą – stwierdziła. Okres swoistego poszukiwania siebie na nowo paradoksalnie utwierdził ją w przekonaniu, że jedyną osobą, która w pełni ją rozumie i ją kocha, jest jej mąż. Nie potrafiła zrozumieć, dlaczego przestali się komunikować i chcieli rozstać. Oboje z czasem zrozumieli, że łączy ich bezwarunkowa miłość.

- Jedziemy razem na tym samym wózku. Umrzemy razem. Złe małżeństwo na całe życie – podsumowali razem z przymrużeniem oka nawiązując do frazy z jednego z najsłynniejszych filmów z udziałem Smitha, "Bad Boys", w którym pada właśnie "bad boys for life".