Jak brytyjska księżniczka. Sykut bryluje, Ibisz świętuje

Paulina Sykut to jedna z najbardziej lubianych polskich prezenterek. Kobieta przez kilka lat znana była dzięki takim programom jak "Must be the music. Tylko muzyka" czy "Taniec z gwiazdami". Ten drugi współprowadziła z Krzysztofem Ibiszem, który kilka dni temu po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu.