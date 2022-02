Jak długo mogą być dziećmi? Księżna Kate będzie musiała się tym martwić wcześniej, niż sądziła

Na naszych oczach w brytyjskiej rodzinie królewskiej zachodzą bardzo ważne zmiany. Dla królowej Elżbiety II nadszedł czas, by powoli pozbywała się kolejnych obowiązków. Nawet ona nie jest w stanie być tak aktywna, jak wymaga tego dzisiejsza rzeczywistość. Popularność rodziny królewskiej zależy od tego, jak piszą o niej media. A gazety i internet uwielbiają młodszych członków rodziny. „By podtrzymać poparcie, rodzina królewska będzie potrzebować wszystkich rąk na pokładzie, a pałac będzie musiał wykorzystać swoje najcięższe działa: Trójkę Cambridgeów” napisała ekspertka, odnosząc się do dzieci Kate i Williama. To dla Kate bardzo zła wiadomość, bo chciała, by jej dzieci jak najdłużej miały beztroskie dzieciństwo.