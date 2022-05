Jak dziś wygląda Pete Doherty? Ciężko uwierzyć, że to ten sam człowiek

Warto wspomnieć, że w czerwcu Doherty wydaje swoją autobiografię "A Likely Lad", w której nie zabraknie historii o jego szalonym życiu. Muzyk stwierdził w jednym z wywiadów, że książka stanowi pożegnanie z jego dawnym "ja". Ma oczyścić go z przeszłości, która nieomal kosztowała go chociażby utratę stóp z racji wstrzykiwania heroiny. Już teraz można stawiać, że może to być bestseller w Wielkiej Brytanii.