Jak golić miejsca intymne, aby były naprawdę gładkie?

Jak to zrobić? Po nałożeniu żelu lub pianki do golenia na okolice bikini najpierw wykonujemy maszynką ruchy z góry na dół. W ten sposób pozbywamy się włosów zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, co ogranicza ryzyko zacięcia. Golenie miejsc intymnych na zero wymaga jeszcze dodatkowych ruchów maszynką na boki – od lewej strony do prawej i odwrotnie. Pozostałe włoski usuwamy poprzez golenie od dołu do góry.