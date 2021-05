Jak mieszka Rafał Brzozowski? Mieszkanie wiele o nim mówi

Rafał Brzozowski, podobnie jak wiele gwiazd, jest aktywny w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie jednak do wielu koleżanek i kolegów po fachu, rzadko pokazuje na Instagramie to, jak mieszka. Choć na profilu prezentera nie brakuje zdjęć, ci których interesuje gniazdko Rafała Brzozowskiego, mogą poczuć się zawiedzeni. Zdjęcia z warszawskiego mieszkania wokalisty to wyjątki na jego profilu. Warto jednak przypomnieć, że kilka lat temu gospodarz "Jaka to melodia?" gościł w swoim domu kamery telewizji Domo+. Brzozowski był bohaterem programu Omeny Mensah "Domy gwiazd" i oprowadzał znaną prezenterkę po wszystkich zakątkach swojego dwupoziomowego apartamentu, w którym wtedy jeszcze mieszkał ze swoją narzeczoną Anną Tarnowską.