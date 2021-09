Jak nie Mrozu to kto? Jak nie w Gdańsku to gdzie?

Mrozu to jeden z najpopularniejszych polskich muzyków. Fani cenią go za energetyczne i łatwo wpadające w ucho przeboje, jak m.in. "Aura", "Nic do stracenia", "Jak nie my to kto" czy wspomniane już "Złoto", który zapowiada nową płytę (ta ukaże się na początku przyszłego roku) i już ma ponad 4,4 mln wyświetleń na You Tube (zgromadzonych w ciągu trzech miesięcy).