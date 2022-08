Jak powstaje koncert na szczycie góry? Wywiad z dyrektorem artystycznym Koncertu Pod Wieżą - Wiesławem Prządką

Czego możemy spodziewać się po koncercie 27 sierpnia na szczycie stacji Słotwiny Arena?

Podczas koncertu każdy znajdzie dla siebie coś co lubi. Usłyszymy polskie piosenki o tematyce wakacyjnej takie jak: "Tyle słońca w całym mieście", "Wakacje z Blondynką", "Historia jednej znajomości" czy "Dmuchawce, latawce, wiatr" w wykonaniu wspaniałych wokalistów Patrycji i Jacka Kotlarskich, związanych między innymi z Teatrem Roma w Warszawie. W muzyce Brazylijskiej czyli bossa-novie i sambie zaprezentuje się gwiazda polskiego jazzu - saksofonista Piotr Baron. Niekwestionowana dama polskiej wokalistyki jazzowej Ewa Bem, oprócz SUMMERTIME, zaśpiewa największe swoje przeboje: "Moje serce to jest muzyk", "Żyj kolorowo" oraz "Podaruj mi trochę słońca". Nie zabraknie też kanonów muzyki klasycznej. Lato z Czterech pór roku Antonio Vivaldiego wykona znakomity skrzypek Marcin Suszycki - koncertmistrz Poznańskiej Filharmonii, a słynną Arię Habanery z opery Carmen usłyszymy w wykonaniu Goshy Kowalinskiej. Artystka zaśpiewa również tanga Astora Piazzolli z moim Quinteto Tango Nuevo i orkiestrą: Maria de Buenos Aires oraz Balada para un Loco. Myślę że tak zwaną wisienką na torcie będzie występ ośmioosobowego zespołu kubańczyków pod kierunkiem Jose Torresa z największymi przebojami muzyki kubańskiej m.in. z filmu Buena Vista Social Club. Jak co roku wszystkim artystom towarzyszyć będzie orkiestra Silesian Art Collective pod dyr. Mateusza Walacha oraz sekcja jazzowa w doborowym towarzystwie: Rafał Karasiewicz - fortepian, Marek Piątek - gitara, Zbigniew Wrombel - kontrabas, Paweł Twardoch - perkusja oraz Andrzej Mazurek - instrumenty perkusyjna. Będzie zatem klasycznie, jazzowo i latynosko. Na pewno nie będzie nudno, a to jest hasłem przewodnim Grupy Pingwina, do której należy ośrodek narciarski Słotwiny Arena - TUTAJ NUDA SIĘ NIE UDA!