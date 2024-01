Jak wygląda siostra Joanny Kulig? Też jest aktorką, ale zmieniła nazwisko. Mówi dlaczego

Joanna Kulig zaczęła swoją karierę kilkanaście lat temu, grając u boku międzynarodowych gwiazd, takich jak Juliette Binoche w filmie "Sponsoring". Była również zapraszana do udziału w międzynarodowych produkcjach, takich jak "Hansel i Gretel: Łowcy czarownic", "Kobieta z piątej dzielnicy" czy "Zagubiony czas". Z biegiem czasu, jej obecność w Hollywood stawała się coraz bardziej widoczna, co zaowocowało jej udziałem w najnowszych filmach, takich jak "Przyszła do mnie" czy "Knox Goes Away", w których wystąpili Michael Keaton i Al Pacino. Nie jest jednak jedyną w jej rodzinie z powodzeniem rozwijającą karierę.