Kochała go Kate Moss. Nie uwierzycie, jak dziś wygląda Pete Doherty

Pete Doherty blisko dwadzieścia lat temu zwrócił uwagę wielu ludzi jako członek zespołu The Libertines, a potem lider swojego własnego projektu, Babyshambles. Jednak o muzyku najgłośniej było z powodów niemuzycznych – przede wszystkim za sprawą jego toksycznego związku z supermodelką Kate Moss oraz problemów z prawem. Doherty przez wiele lat zażywał kokainę, heroinę czy ketaminę. Przyłapano go prowadzącego samochód pod wpływem środków odrzucających. Jego uzależnienia doprowadziły go do więzienia i wielokrotnie lądował na odwyku. Nic dziwnego, że brytyjskie brukowce przez lata poświęcały mu mnóstwo miejsca.