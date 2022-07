Jak zostać e-sportowcem? Porady dla graczy

Nie zważanie na krytykę

Następna cecha, której brakuje wielu graczom, to umiejętność spoglądania poza własną rolę, bez narażania na szwank własnego zdania. Co to właściwie znaczy? To oznacza, że pro gracz niezależnie od rodzaju gry musi być otwarty na krytykę i samemu krytykować. W związku tym jeśli potrafisz przyjmować rady nawet udzielane w nieprzyjemny sposób, to naturalnie sprzyja Twojemu rozwojowi. To również działa w drugą stronę, jeżeli umiesz krytykować innych, Twoi koledzy z drużyny mogą się czegoś nauczyć. Oczywiście pod warunkiem, że nie są zakochani we własnej osobie i nie będą odbierać tego jako atak.