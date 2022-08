Jaki majątek ma Doda? Odpowiedź może zaskoczyć

Chociaż nie kryje, że w swojej karierze zdążyła zarobić sporo, to podkreśla, że cały czas inwestuje. Dopłacała podobno nawet do swoich występów tak, by były na najwyższym poziomie. Teraz nie myśli już o wielkich plenerowych koncertach, a pod uwagę bierze małe kluby.