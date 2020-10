Jakie czasy, tacy buntownicy

Jakimowicz jednak nie jest w kontrze do obecnie rządzących. Na pewno lubią go prezes Kurski i Magdalena Ogórek, lubią go też przedstawiciele "Gazety Polskiej" z Dąbrowy Górniczej (również bez maseczek, sic!). A przede wszystkim lubi go główny niepokorny IV RP, Antoni Macierewicz (oczywiście ze wzajemnością).