Jakimowicz natknął się na Paradę Równości. Pewnie domyślacie się, co później napisał

Jarosław Jakimowicz na swoim instagramowym profilu podzielił się z fanami notatką dotyczącą Parady Równości. Na jej uczestników natknął się w drodze z obiadu. Całe zajście skrupulatnie opisał: "Upał jak ch.... to się wybrałem na chłodnik na ul. Świętokrzyską. Zjadłem i szybko uciekam, biegnę do domu, nie oglądając się za siebie. Mam 💯 procent pewności, że obcy są wśród nas. Uwierzcie mi, że nie chodzi mi o to, że chłopak może kochać chłopaka albo dziewczyna dziewczynę! Ale co ci młodzi ludzie robią z siebie? NIKT NIE MUSI BYĆ PIĘKNYM I IDEALNYM ‼️ ZAZNACZAM ♥️ ale jak widzę, to im kto mniej urodziwy, to jeszcze większe ufo z siebie robi‼️ Ja już nie mogę rozpoznać kto z kim idzie, to jest KOSMOS‼️ KONIEC ŚWIATA".