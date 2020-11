Jakimowicz obrońcą Kościoła. Zaatakował Janowskiego za słowa, jakie padły w TVN

- […] A one mówią: "Tato nie dziw się, że tak się ruszyło w tej chwili, bo to się gromadziło tu latami, a my po prostu czujemy się gorsze. Albo jesteśmy LGBT, albo jesteśmy nieludźmi, bo jesteśmy filozofią. Kościół wchodzi nam do domów, to my wchodzimy do tego samego domu. Chcemy być równo traktowane - powiedział Janowski.

"'Dzień Dobry TVN' wczoraj. W studio Robert Janowski wypowiada się na temat tego, co dzieje się aktualnie i wypowiada zdanie 'Kościół wchodzi nam do domów, to my wchodzimy do tego samego domu'! Ale po co? Żeby zdemolować, sprayem pomazać? Księdza pobić? W studio Marcin Prokop i Dorota Wellman, i zero reakcji na te słowa, jednego słowa refleksji, że może nie tędy droga? Straszne, widocznie wszystkim to się podoba" – pisze Jakimowicz.