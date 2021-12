Jako dziecko oglądałaś porno? "Obwiniaj za to swoich rodziców"

Maitland Ward udzieliła piosenkarce ostrej i trafnej odpowiedzi: "Zamiast atakować całą branżę, może najpierw należy zapytać, jak to się stało, że Eilish oglądała filmy pornograficzne, gdy była na etapie edukacji w szkole podstawowej? Kto nad nią czuwał? Powinna obwiniać za to swoich rodziców. To jest przemoc. Dziecko nigdy nie powinno oglądać takich rzeczy. Poza tym, porno nie jest czymś, co może być traktowane jako edukacja seksualna dla ludzi. To rozrywka dla dorosłych. I nic ponadto".