Jakob Kosel i jego doskonałe poczucie humoru. Kapitalna fotka

Jakob Kosel zadebiutował na ekranach telewizorów w 2015 roku, kiedy to wziął udział w programie "Top Model". Zachwycił wówczas jurorów i dotarł aż do finału, gdzie zmierzył się z Karoliną Pisarek i Radkiem Pestką. Kosel nie wygrał show, ale zdobył sporą rozpoznawalność, jego media społecznościowe mocno się rozrosły, a on sam świetnie radzi sobie w świecie mody i show-biznesu.