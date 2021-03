Jakub Ż. oskarżony o znieważenie Andrzeja Dudy. Grożą mu nawet 3 lata więzienia

Do zniewagi miało dojść w listopadzie 2020 r. To właśnie wtedy prezydent Andrzej Duda opublikował wpis na Twitterze, w którym pogratulował Joe Bideonowi "udanej kampanii", a nie zwycięstwa w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Jakub Ż. nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Teraz ponosi konsekwencje

"[...]. Prezydenta-elekta w USA 'obwieszczają' agencje prasowe, nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko, co następuje od dzisiaj - doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie - to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - napisał Jakub Ż. na swoim facebookowym profilu.

"Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem osoby prywatnej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jak również złożył wyjaśnienia. Podejrzany wskazał, że wypowiedź ta stanowiła krytyczną ocenę działań Prezydenta. W ocenie prokuratury użyte przez podejrzanego określenie jest obraźliwe. Niedopuszczalne jest uznanie użytego słowa za merytoryczną krytykę, akceptowalną w ramach konstytucyjnej wolności wypowiedzi. Przestępstwo z art. 135 par. 2 k.k. zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności" - skomentowała Aleksandra Skrzyniarz.

"Dwie śmieszne sprawy. Pierwsza - dowiedziałem się właśnie, że prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko mnie z artykułu 135. kodeksu karnego, czyli znieważenia głowy Państwa Idzie o wpis na Facebooku nt. wyborów w USA, w którym to, napisałem, cytuję: 'Andrzej Duda jest debilem'" - czytamy w oświadczeniu pisarza.

"Co ciekawe, ja i reprezentujący mnie w tej sprawie mecenas Krzysztof Nowiński nie dowiedzieliśmy się o tym oficjalnie i na piśmie, tylko z zaprzyjaźnionego z władzą portalu 'wPolityce'. Tak to działa nad Wisłą. Nie zamierzam zachowywać się jak warszawska prokuratura i ustosunkowywać się teraz do tego, czy zarzuty są słuszne, czy nie. To sprawa między mną a moim adwokatem. O tym, czy przyznaję się do winy, czy nie, dowie się najpierw sąd, a dopiero potem media, i te zwykłe, i te społecznościowe" - kontynuuje autor "Ślepnąc od świateł".