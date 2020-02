Jamella Jamil oskarżona o zmyślanie choroby i urazów powypadkowych. Jej chłopak ostro to skomentował

Ponadto aktorka od lat zmaga się z zaburzeniami odżywiania i alergiami na wiele pokarmów. W kompleksy ponoć wpędziła ją matka, która od dzieciństwa wmawiała jej, że jest za gruba. Skończyło się to próbą samobójczą i aborcją. U gwiazdy stwierdzono zespół stresu pourazowego, który leczyła u psychoterapeuty. Teraz zarzucono jej jeszcze jedną chorobę.

Producentka i scenarzystka Tracie Egan Morrissey jako psycholog-amator zdiagnozowała aktorkę w swoim podcaście. Stwierdziła, że może ona cierpieć na syndrom Munchausena, polegający na celowym wywoływaniu u siebie lub innych objawów somatycznych choroby, po to aby, zwrócić na siebie uwagę.

Kobieta doszła do takiego wniosku na podstawie różnych wywiadów Jamil. W 2015 r. dla "Daily Mail" aktorka deklarowała, że wypadek, w którym została potrącona przez samochód, po tym jak próbowała uniknąć chmary pszczół na chodniku, uziemił ją na dwa lata w łóżku. Niemal złamała wtedy kręgosłup i musiała poruszać się o balkoniku.

Z kolei 4 lata później na łamach Cosmopolitana nieco inaczej przedstawiła okoliczności wypadku i twierdziła, że doszła do siebie po niecałym roku jeżdżenia na wózku inwalidzkim.

W kręgu podejrzeń znalazł się również rak piersi Jameeli Jamil. Gwiazda początkowo podawała, że choroba dopadła ją w wieku 28 lat. Przeszła operację i od tego czasu nie wykryto u niej nowych zmian nowotworowych. Tymczasem w październiku 2019 r. w odpowiedzi do komentarza fana podała, że zmagała się z rakiem dwukrotnie.

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka zmaga się z zarzutami o kłamstwo. Podważano również jej orientację seksualną, kiedy zaczęła podawać się za członka społeczności LGBT . Oburzona Jameela Jamil od razu zareagowała na Twitterze.

- Na początku kłamałam o swojej seksualności, teraz jestem posądzana o syndrom Munchausena? I to przez bezczelną idiotkę, która nie zdaje sobie sprawy, że jej research nad moimi obrażeniami dotyczy dwóch różnych wypadków samochodowych, których dzieli 13 lat? Śmiało, brnij w to dalej - napisała.

- Byłem przy niej podczas obrzęku stawów, ich zwichnięć, reakcji alergicznych, nieustannie wysokich gorączek. Byłem przy niej w trakcie 3 miesięcy drgawek, po których usłyszała od lekarza diagnozę o raku oraz podczas operacji i komplikacji po niej (...)To, że jest atrakcyjna, wysoka i odnosi sukcesy nie świadczy o tym, że nie może być chora - napisał, mając na myśli nieuleczalny zespół Ehlersa-Danlosa.

- Co wy robicie? I dlaczego tak wielu z nas to bawi? To chore - oznajmił.