James Arthur

Inne wielkie przeboje obejmują: 'Impossible', 'Can I Be Him', 'Sun Comes Up', 'Naked', 'Empty Space', 'Rewrite The Stars', 'Falling Like the Stars', 'Train Wreck' i 'Lasting Lover', które wszystkie uzyskały platynowe certyfikaty. Utwór Cars Outside staje się obecnie kolejnym globalnym hitem Jamesa.