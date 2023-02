James Bay - koncert w Polsce

Mimo podtrzymywania tradycji ponadczasowych piosenek, James Bay - brytyjski wokalista, autor tekstów, gitarzysta i producent śmiało stawia wyzwania sobie i muzyce popularnej. Jego sprawdzony styl łączy się z mądrym liryzmem, szczerymi wyznaniami i biegłością instrumentalną. Niedługo po tym, jak jego debiutancki album Chaos And The Calm (2015) trzykrotnie okrył się platyną, artysta zdobył nagrodę Brit Award dla "Najlepszego Brytyjskiego Męskiego Artysty Solowego" oraz nominacje do nagrody GRAMMY® w kategoriach: "Najlepszy Nowy Artysta", "Najlepszy Album Rockowy" i "Najlepsza Piosenka Rockowa" za singiel "Hold Back The River". Tymczasem "Let It Go" zyskało potrójną platynę i zostało streamowane ponad 2,5 miliona razy. Nominowany do kilkudziesięciu nagród, zdobył dwie BRIT Awards, dwie Q Awards, nagrodę GQ oraz najwyższe wyróżnienie w Ivor Novello Awards. Do tej pory zebrał prawie 7,5 miliarda odtworzeń. Występował w duecie z wieloma muzycznymi ikonami, m.in. został poproszony o dołączenie do Micka Jaggera jako support The Rolling Stones na stadionie Twickenham w Londynie, a Ronnie Wood dołączył do Jamesa na scenie podczas jego własnych wyprzedanych koncertów w Brixton. Jako jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, Epiphone uhonorował go własną gitarą Limited-Edition James Bay Signature "1966". Rok po premierze świetnie przyjętej, odtwarzanej ponad miliard razy w streamingu płyty Electric Light (2018), dokumentującej powrót artysty do esencji jego brzmienia, ukazał się minialbum Oh My Messy Mind, który osiągnął blisko 550 milionów globalnych streamów. Przyniosło to hit "Peer Pressure" generujący prawie 350 milionów globalnych streamów, co zbiegło się z zaproszeniem Jamesa do otwarcia koncertu Eda Sheerana na jego rekordowym stadionowym występie w 2019 roku. W 2020 roku James podzielił się ze światem singlem "Chew On My Heart", który trafił już do prawie 90 milionów odbiorców. Zagrał także wyprzedany koncert w London Palladium, gdzie dołączył do niego długoletni fan Lewis Capaldi, aby wykonać wspólnie utwory: Let It Go i Someone You Loved. Stworzył również własne wirtualne wydarzenie, aby podzielić się swoją muzyką z fanami podczas pandemii, James Bay - Live At Shakespeare's Globe, które było pełnym koncertowym wydarzeniem livestreamowanym w historycznym miejscu. W zeszłym roku gościł w utworze Maisie Peter "Funeral", który znalazł się na soundtracku oryginalnego serialu Apple TV+ "Trying: Season2".