James Blunt: Przeglądam się w moich piosenkach jak w lustrze

Piszę też dla moich dzieci, bo chcę ich szczęścia i martwię się o ich przyszłość. Ale przede wszystkim - dla mojej żony. I to znacznie większe wyznania niż w "Your Beautiful". Weźmy np. "All The Love That I Ever Needed". Całą tę miłość dostałem od niej. Stworzyłem też piosenkę dla przyjaciółki, Carrie Fisher. Zmarła w 2016 r., a mnie zajęło bardzo dużo czasu, by o niej napisać. Więc masz rację, moje piosenki opowiadają o miłości, ale nie tej z najprostszej definicji.