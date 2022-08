James Hetfield miał podjąć decyzję. Byli małżeństwem przez 25 lat

Jak doskonale wiadomo, 59-letni Hetfield na przestrzeni ostatnich dekad zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. W 2001 r. trafił na odwyk, co udokumentował film "Some Kind of Monster". Potem udało się mu żyć przez następne lata w abstynencji, ale niestety problemy wróciły w 2019 r., gdy kolejny raz musiał się udać do ośrodka, by walczyć z nałogiem.