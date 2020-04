James Jordan przeżywa dramat. Jego tata trafił do szpitala

- Znów mam złamane serce, ponieważ mój tata ponownie został przewieziony do szpitala po kolejnym udarze. Chciałbym iść i go zobaczyć, potrzymać za rękę, ale nikt nie może. Chciałbym pójść do mamy i ją przytulić. Ludzie myślą, że można chodzić do parków, aby się opalać itp. Zostańcie w domu, nie bądźcie samolubni! – zaapelował Jordan na swoim profilu na Twitterze.