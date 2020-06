Żona aktora znowu poroniła. James Van Der Beek od dawna marzy o szóstym dziecku

James Van Der Beek i Kimberly Brook będą niedługo obchodzić dziesiątą rocznicę ślubu. Kilka miesięcy temu cieszyli się, że w ich rodzinie pojawi się szóste dziecko, niestety była to przedwczesna radość. Żona aktora poroniła w listopadzie, ale później znowu zaszła w ciążę. I niestety znowu poroniła. Jak donosi "Daily Mail", Brook straciła dziecko w 17 tygodniu ciąży.

Niestety i tym razem aktor i jego żona stracili upragnione dziecko. To już piąta ciąża, której nie udało się donosić w przeciągu 9 lat. W emocjonalnym wpisie na Instagramie 43-latek napisał na koniec: "Do wszystkich rodzin, które przez to przeszły… nie jesteście sami".