Jamie Oliver wycofał się z Rosji. To kolejna reakcja na wojnę Putina

Koncern Jamie Oliver Group ogłosił, że umowa franczyzowa z Ginza Project przestaje funkcjonować. W praktyce oznacza to zamknięcie restauracji "Jamie's Italian" w Moskwie. Lokal funkcjonował tam od prawie 10 lat, przetrwał problemy związane z pandemią koronawirusa, ale wywołanie wojny w Ukrainie to coś, co przekreśla dalszą współpracę Brytyjczyków z rosyjskim kontrahentem.