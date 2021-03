Jan Borysewicz o Strajku Kobiet: "Jak będzie trzeba, to też stanę do walki"

Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział na 8 protesty w wielu miastach Polski. Tłumy wyszły już na ulice m.in. w Warszawie. Strajki mają poparcie u wielu gwiazd z branży filmowej czy też muzycznej. Swoje wsparcie wyraził też Jan Borysewicz. Muzyk jednak czynnie nie uczestniczy w protestach. W programie WP "Newsroom" tłumaczył, że śledzi sytuację, ale całe dnie spędza w studiu i nagrywa. - Ja jestem bardzo pracowitym człowiekiem, więc ja siedzę w studiu od rana do wieczora i pracuję, bardzo dużo nagrywam, komponuję dużo nowych rzeczy, więc tym jestem zajęty. [...] Uważam, że kobiety powinny walczyć o swoje prawa. Jak będzie trzeba, to też stanę do walki - mówił.

