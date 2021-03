Jan Borysewicz zdradza, jak będą wyglądać najbliższe koncerty w czasie pandemii

Wygląda na to, że branża koncertowa niedługo powinna odżyć. Już są organizowane koncert na co najmniej kilkaset osób, ale to dopiero początek. Pandemia wciąż trwa, więc konieczne będzie przestrzeganie obostrzeń, czyli odległości oraz zakrywania nosa i ust. Jan Borysewicz w programie WP "Newsroom" zdradził szczegóły nowej, koncertowej rzeczywistości. - To jest 50 procent publiczności. My się musimy dostosować, ja to doskonale rozumiem. Mniej osób przychodzi, ale te bilety się bardzo szybko sprzedają. Mamy cudownych, znakomitych fanów, którzy chcą, bardzo tęsknią za nami. Tak samo, jak i my tęsknimy za naszymi fanami. Obie strony są bardzo nakręcone - mówił lider zespołu Lady Pank.

