Mają po 20 lat. Budują 400-metrową posiadłość

22-letnia Sylwia Przybysz i 24-letni Jan Dąbrowski to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Rok temu youtuberzy po raz pierwszy zostali rodzicami. Mała Pola od razu stała się ich oczkiem w głowie. W tegoroczne święta Bożego Narodzenia młodzi rodzice się zaręczyli, a w marcu 2021 r. na świecie pojawi się ich drugie dziecko. To jednak wciąż nie koniec rewolucji w życiu influencerów. Ostatnio oboje poinformowali, że rozpoczęli budowę wymarzonego domu. I to nie byle jakiego.