Jan Englert nie boi się śmierci. Przeraża go coś innego

W tej książce aktor wyznał, że ma nieoperacyjnego tętniaka. "Niedawno wykryto u mnie, jak się okazało, wieloletnie znalezisko, tętniaka w aorcie szyjnej. Poinformowano mnie, że w moim wieku już się go nie rusza. [...] Tylko trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy przypadkiem nie puchnie. No i tyle".