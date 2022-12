Jan i Lena Klimentowie zostali rodzicami!

Jan Kliment i Lenka Klimentova zostali rodzicami, a swoim szczęściem podzielili się z fanami 2 grudnia. Na Instagramie opublikowali wspólne zdjęcie z synkiem. Malec urodził się dzień przed tym, jak szczęśliwi rodzice podzielili się informacją o powiększeniu rodziny. "To niesamowite uczucie i my wciąż nie możemy uwierzyć że to się naprawdę dzieje. Nie było łatwo ale daliśmy radę bo dlatego najpiękniejszego człowieka na świecie można wszystko! Przywitajcie go. CRISTIAN KLIMENT" - napisali.