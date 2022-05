Jan Nowicki tak widzi przyszłość Putina. Określił ją jednym słowem

- Nawet gdyby Putin zatopił Rosję, miałbym wątpliwości, czy to by wystarczyło, by zdołał obrócić swój własny naród przeciwko sobie. Sankcje? Tysiące trupów rosyjskich? U nich życie zawsze miało niską cenę. Putin nie obawia się gniewu swojego narodu, bo ten gniew zwykle przemienia się w rozkosz zwycięzców w wojnie, którą z czasem można będzie nazwać ojczyźnianą - stwierdził.