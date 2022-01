Jana Shostak w programie "Newsroom WP" o tym jak, przykuć uwagę odbiorców

Jana Shostak, laureatka tegorocznego Paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne, wystąpiła na gali w niezwykłej sukni. Materiał pokryły portrety białoruskich więźniów politycznych. W ten sposób artystka chciała nie tylko przypomnieć o ofiarach reżimu Aleksandra Łukaszenki, ale i wyrazić solidarność z bliskimi więźniów. Sposób, w jaki to zrobiła, najlepiej oddaje metody jej pracy. W rozmowie z Bartkiem Chacińskim w programie "Newsroom" Shostak przyznała, że zawsze stara się dobrać odpowiednie środki, by przykuć uwagę odbiorcy. Podobnie było z kalendarzem #dekoltdlabiałorusi, w którym można zobaczyć m.in. pozującą topless Magdę Gessler. – Z jednej strony kalendarz ma dekolt i kotki, czyli wszystko, co najgorsze i najlepsze w internecie – mówiła Shostak, która jest jedną z pomysłodawczyń projektu. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony jest dla rodzin więźniów politycznych w Białorusi.