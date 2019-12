Jane Seymour sympatyzuje z księżną Meghan: "Ciężko być osobą publiczną"

Jane Seymour ma sporo empatii wobec księżnej Meghan. Brytyjska aktorka rozumie, z jakimi problemami musi borykać się członkini rodziny królewskiej.

Jane Seymour odniosła się do ostatnich sporów pomiędzy księżną Meghan a brytyjskimi tabloidami, które w ostatnich miesiącach udostępniały prywatne konserwacje oraz informacje związane z żoną księcia Harry’ego.

- Nie znam Meghan, ale strasznie jej współczuje. Sama nie wiem, nie wierzę to, co wypisuje prasa, dlatego nie tak łatwo dociec prawdy. Ciężko być osobą publiczną" - powiedziała w rozmowie z "US Weekly".