Janet Jackson przerywa milczenie. Odniosła się do przeprosin Justina Timberlake’a?

Milczenie przerwała Janet Jackson. Siostra króla popu zamieścił nagranie wideo na Instagramie, w którym nie odniosła się bezpośrednio do przeprosin Timberlake'a. Wyraziła jednak wdzięczność swoim fanom.

- Niedawno siedziałam sama w domu i zaczęłam płakać. Płakałam, ponieważ byłam tak wdzięczny za wszystko, czym Bóg mnie pobłogosławił, za wszystko, co mi dał i jestem mu bardzo wdzięczna za to, że jest w moim życiu i za to, że wszyscy w nim jesteście - wyznała wzruszona Jackson.