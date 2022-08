Janja Lesar o Wiesławie Nowobilskim: "Myślałam, że będzie bardzo trudno. Moje obawy się potwierdziły"

Wiesław Nowobilski, kierownik ekipy budowlanej w programie "Nasz nowy dom", jest jednym z uczestników 13. edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie, być może wprost do zwycięstwa, poprowadzi go Janja Lesar, której przed laty udało się to w parze z Damianem Kordasem. Pan Wiesław ćwiczy pod okiem słoweńskiej tancerki od kilku tygodni. W rozmowie z dziennikarzem WP, Filipem Borowiakiem, Lesar przyznała, że jej podopieczny robi duże postępy. Jednocześnie jednak nie ukrywała, że początki do łatwych nie należały m.in. z uwagi na słabą kondycję i wyraźnie zaokrąglony brzuszek pana Wiesława. - Myślałam, że będzie bardzo trudno i moje obawy się potwierdziły - wyznała tancerka. Jak dziś ocenia gwiazdę Polsatu i jaki taneczny styl najlepiej oddaje charakter pana Wisława? Zobaczcie wideo.

