Janusz Józefowicz apeluje do widzów. "Zwrot pieniędzy za bilety to bankructwo"

"To ciężki czas dla nas wszystkich. Zdarzenia ostatnich dni postawiły nas w sytuacji niezwykle trudnej, wymagającej od nas zmiany dotychczasowego życia" – rozpoczął swój wpis na Instagramie Janusz Józefowicz . Dyrektor artystyczny teatru muzycznego w Warszawie nie ukrywa, że sytuacja jego placówki jest szczególnie trudna, bo utrzymuje się wyłącznie dzięki widzom. Teatr istniejący od 28 lat nie dostaje żadnych dotacji z pieniędzy publicznych.

Józefowicz zwrócił się z apelem do "najdroższych widzów", by nie prosili o zwrot pieniędzy za bilety na odwołane spektakle.

"Proponujemy Państwu inne terminy, część z Państwa żąda zwrotu pieniędzy… Zwrot pieniędzy za bilety oznacza dla naszych artystów brak środków do życia, a dla teatru utratę stabilności finansowej, co może doprowadzić do bankructwa i zamknięcia działalności Teatru Studio Buffo" –wyznał dyrektor.