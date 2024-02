Janusz Józefowicz zostawił żonę dla Nataszy Urbańskiej. Jakie dziś mają relacje?

- Po tylu latach Danusia zaakceptowała to, co się wydarzyło i nie chce już do tego wracać. Koncentruje się na sobie, swojej pracy i wnuku, który dla obojga jest wielką radością. Z kolei Janusz jest szczęśliwy, że wreszcie potrafią z Danusią spokojnie rozmawiać i wspólnie cieszyć się szczęściem swoich dzieci. Było to dla niego ważne i bardzo na to czekał - miał zdradzić informator.