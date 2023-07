Janusz Rewiński nie utrzymuje zażyłych kontaktów z synami. Co robią? Jeden pracuje w TVP

Od czasu do czasu jednak robi się o nim głośno. Jak na przykład przed około trzema laty, gdzie zachęcał do udziału w wyborach, a w szczególności do głosowania na PiS. Wystąpił nawet w spocie partii i szybko w ogólnej świadomości zaistniał jako jej sympatyk. W tym roku udzielił wywiadu, w którym otwarcie wyznał m.in., że nienawidzi komunizmu i tłumaczył, czy taka postawa czyni go w istocie prawicowcem.