Jarosław Jakimowicz napisał do Adama Bodnara. Oczekuje zajęcia stanowiska w jego sprawie

Sprawa gwałtu, do którego miało dojść podczas konkursu Miss Generation, nie cichnie. Nagłaśniający ją Piotr Krysiak nie podał nazwiska sprawcy, ale Jarosław Jakimowicz doszedł do wniosku, że chodzi o niego. Teraz wysłał pismo w tej sprawie do RPO.

Share

Jarosław Jakimowicz napisał do RPO Źródło: AKPA