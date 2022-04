Jarosław Jakimowicz odpowiada na krytykę. "Ludzie brzydcy nienawidzą takich jak ja"

Ale Jacek Kurski najwyraźniej nie ma nic przeciwko temu, bo Jakimowicz wciąż prowadzi program "W kontrze". Być może wynika to z faktu, że Jakimowicz schlebia partii rządzącej. Wystarczy wspomnieć, że dziwnym trafem pracę w Telewizji Polskiej dostał kilkanaście dni po tym, gdy publicznie złożył podziękowania Antoniemu Macierewiczowi na żywo w TVP. I choć w wywiadzie dla Wirtualnej Polski zaprzeczał, by miało to jakikolwiek związek, trudno uwierzyć, że przypadkiem, po latach niebytu w przestrzeni publicznej, nagle zapomniany Jakimowicz zaczyna prowadzić "Pytanie na śniadanie Extra", a później dostaje własny program "W kontrze".