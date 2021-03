Jakimowicz walczy o dobre imię. Pozwał telewizję

W połowie stycznia tego roku Piotr Krysiak opisał na Facebooku bulwersującą sprawę gwałtu na jednej z uczestniczek konkursu Miss Generation 2020. Dziennikarz ani we wpisie, ani w pierwszej rozmowie z WP nie podał nazwiska osoby, która miała dopuścić się gwałtu na kobiecie mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Padały jednak określenia w stylu "gwiazda publicystyki TVP Info".

Teraz to samo zrobił w stosunku do telewizji TVN. Jeden z odcinków programu "Uwaga" był w całości poświęcony sprawie gwałtu podczas przygotowań do Miss Generation 2020. Autorzy reportażu nie podali nazwiska domniemanego sprawcy, ale z kontekstu nie trudno było zgadnąć, o kogo może chodzić.